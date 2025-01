Fiorentina anuncia a contratação do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo

A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do zagueiro Pablo Marí, campeão brasileiro e da Libertadores em 2019 com o Flamengo. O defensor estava no Monza, também da Itália, e assina contrato até junho de 2026.

Marí foi um pedido do técnico da Viola, Raffaelle Palladino. O zagueiro, de 31 anos, estava no Monza, que ocupa atualmente a lanterna do Campeonato Italiano.

Dessa maneira, o defensor ficará em Florença por um ano e meio. A Fiorentina será a terceira equipe do espanhol na Itália. Afinal, ele já atuou por Udinese e Monza.

Marí ficou conhecido no Brasil quando foi contratado no meio de 2019 pelo Flamengo de Jorge Jesus. Pelo Rubro-Negro, venceu o Brasileiro e a Copa Libertadores. O bom rendimento despertou novamente o interesse de clubes do Velhor Continente. Assim, o zagueiro foi contratado pelo Arsenal em janeiro de 2010.

Nos Gunners, não se firmou e acabou emprestado a Udinese e Monza, que o contratou em definitivo.

A Fiorentina volta a campo no domingo (2), quando recebe no Artemio Franchi o Genoa, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A Viola é a sexta colocada, com 36 pontos.

