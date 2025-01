Santos define o futuro de Alfredo Morelos e Yusupha Njie

Yusupha Njie não é mais jogador do Santos. O jogador de Gâmbia teve seu empréstimo encerrado pela diretoria do Peixe e agora retorna ao Al-Markhiya, clube do Qatar que havia cedido o atacante até junho de 2025. Ele não fez nenhuma partida com a camisa do Alvinegro Praiano.

Desde sua chegada, Yusupha teve problemas para criar vínculos com os companheiros e não atingiu o desempenho esperado nos treinos. O técnico Fábio Carille alegava falta de intensidade para não relacionar o atacante. Contudo, com Caixinha, o jogador continuou sem oportunidades e ficou fora de todas as partidas da temporada. Dessa forma, ele encerrará sua passagem pelo Santos sem ter atuado oficialmente pelo clube.

Quem também deixa a Vila Belmiro é Alfredo Morelos. Afinal, sem espaço no Santos e tendo um salário alto, o colombiano foi emprestado novamente ao Atlético Nacional. Ele já tinha defendido o clube colombiano no ano passado, com 27 jogos, tendo marcado 11 gols e distribuído duas assistências.

Existia uma chance remota de ele ser reintegrado e usado por Pedro Caixinha, que já havia trabalhado com o jogador no futebol escocês. Contudo, a diretoria buscava se desfazer do atleta, que era considerado muito caro. Durante esse período, o atacante contou com a ajuda de um preparador físico para manter a forma física enquanto aguardava pela definição do seu futuro.

Os dois jogadores também entenderam que teriam muita dificuldade de atuar pelo Santos. Afinal, o Peixe vem trabalhando para reforçar o seu setor ofensivo, muito pela chegada de Neymar.

