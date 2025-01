Flamengo oficializa a contratação de Danilo

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (29), a contratação de Danilo, que atuava pela Juventus (ITA). O atleta de 33 anos, assinou contrato até o fim de 2026 e é o segundo reforço rubro-negro para a temporada de 2025. Ele vestirá a camisa de número 13. Ele pode atuar como lateral-direito ou zagueiro.

A apresentação do defensor vai acontecer, nesta quinta-feira (30), às 20h15, na sala de imprensa do Maracanã. Logo mais tarde, o Rubro-Negro entra em campo contra o Sampaio Corrêa, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Na noite da última terça-feira (28), Danilo chegou ao Brasil para acertar a contratação com o Flamengo. Nesta quarta (28), o jogador foi ao Ninho do Urubu para conhecer as instalações rubro-negras, realizar exames médicos e assinar o contrato válido por dois anos.

A ideia é regularizar toda a situação burocrática do jogador o quanto antes, para que ele possa ser inscrito na Supercopa do Brasil, marcada para domingo (02), contra o Botafogo.

A carreira de Danilo

Natural de Bicas-MG, Danilo iniciou sua carreira profissional no América-MG em 2009, com apenas 17 anos. No ano seguinte, o jogador, aliás, foi atuar pelo Santos e se tornou um dos principais destaques do time, conquistando o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2011.

Na mesma temporada, o defensor, afinal, se transferiu para o Porto (POR), iniciando sua trajetória no futebol europeu. Quatro anos depois, Danilo acertou com o Real Madrid, sendo campeão de duas edições da Liga dos Campeões, um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.

Ainda no Velho Continente, ele, portanto, foi para o Manchester City em 2017, e conquistou cinco títulos: bicampeão inglês (2017/18 e 2018/19), duas Copas da Liga Inglesa (2017/18 e 2018/19) e uma Copa da Inglaterra (2018/19). Por fim, Danilo atuou por cinco temporadas na Juventus. Pela Seleção Brasileira, foi para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Ele é o atual capitão da equipe verde e amarela, comandada por Dorival Júnior.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.