Avaliado em quase R$ 300 milhões e cliente Ferrari: veja aeronave que trouxe Danilo ao Flamengo

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro esbanjando luxo para assinar seu contrato com o Flamengo. Acompanhado da família e do cachorro, o zagueiro chegou ao Brasil a bordo de um Bombardier Global 6000 Private Jet – avaliado em mais de R$ 280 milhões -, fretado da empresa Vistajet.

Como chegou em um voo particular, o reforço rubro-negro desembarcou em uma área interna do Aeroporto do Galeão com acesso somente aos funcionários. A saída sem contato com torcedores gerou revolta nas cerca de dez pessoas presentes no local.

O capitão da Juventus rescindiu seu vínculo com o clube italiano na última segunda-feira, 27, e ficou livre para assinar com o Flamengo. A expectativa é que o defensor seja oficializado pelo clube após a realização dos exames médicos, ainda nesta quarta-feira, 29. A apresentação, por sua vez, está prevista para ocorrer entre quinta e sexta-feira.

Voo que trouxe Danilo

O atleta fretou um jatinho da Vistajet com capacidade para 14 pessoas, sendo sete dormindo. A aeronave ainda conta com uma cabine de três zonas e inclui uma grande cozinha em seu interior. Suas rotas mais populares ficam entre Paris e Teterboro (EUA); Mumbai e Londres; e Hong Kong e Anchorage (Reino Unido) e sua autonomia alcança 13 horas de voo.

Segundo o especializado, a aeronave tem potência líder na classe para equipamentos de missão e amplo espaço de cabine para até dez estações de trabalho especializados. Pilotos da Ferrari, como Charles Leclerc e Carlos Sainz, costumam voar no mesmo modelo de avião.

O interior da aeronave conta com assentos de couro costurados à mão, Wi-Fi de alta velocidade e iluminação em LED, além de sistema de entretenimento com Blu-ray.

Apontada como quarta aeronave mais rápida do mundo, ela pode atingir uma velocidade máxima de 0,89 Mach (1099 km/h) e viajar por mais de 11.112 km. Alimentado por dois motores turbofan, da prestigiada marca Rolls Royce, o modelo BR710A2-20 lhe permite percorrer distâncias intercontinentais.

Espaços nas cabines

Trata-se como utilizável todo espaço em uma aeronave Global 6000, incluindo o compartimento de bagagem. Há, ainda, uma zona adicional para pertences da tripulação e outra área para conferências – esta com capacidade para até cinco pessoas.

A cabine do piloto, por exemplo, leva uma descrição chamativa quanto ao design. “O que há de mais moderno em tecnologia e perfeitamente integrados para lhe proporcionar a experiência de voo mais avançada e confiável”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.