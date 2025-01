Técnico do Vélez Sarsfield ameaça árbitro: ‘Se eu falar, colocam fogo em você’

Depois da derrota na última terça-feira (28) contra o Platense, pelo Apertura do Campeonato Argentino, o técnico do Vélez Sarsfield, Sebastián Domínguez, fez uma ameaça muito séria contra o árbitro do jogo, Andrés Merlos.

Após o apito final do jogo no Estádio José Amalfitani, o ex-jogador de passagem pelo Corinthians foi questionar a atuação da arbitragem. A princípio, a situação parecia corriqueira de confrontos onde um lado se mostra insatisfeito com o dono do apito. Todavia, rapidamente, a discussão entre ambos ganhou tom mais sério.

Isso porque, depois de ver Merlos rebater suas interpelações, Seba Domínguez proferiu a seguinte frase:

“Eu te conheço bem, viu? Te conheço bem. Se eu falar alguma coisa, colocam fogo em você.”

Logo após a ameaça, Andrés Merlos ficou visivelmente irritado com a situação e elevou o tom de suas respostas. Ao ponto, inclusive, de ser contido por seus companheiros do trio enquanto se encaminhava para o túnel dos vestiários em Liniers.

“Você fala demais. Coloca fogo em mim aqui! Coloca fogo em mim aqui! Porque está me ameaçando?”, disse Merlos ao mesmo tempo que pedia a equipe de transmissão captar as palavras ameaçadoras de Sebastián Domínguez.

Por conta da seriedade do evento e da declaração flagrada pelas câmeras, existe a expectativa do técnico do Vélez Sarsfield receber uma punição. Todavia, até a publicação deste conteúdo, a Liga Profissional de Futebol (LPF) ou mesmo a Associação do Futebol Argentino (AFA) não se pronunciaram sobre o tema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.