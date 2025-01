Presidente da liga espanhola torce por permanência de Vini Jr no Real Madrid

O craque Vini Jr. voltou a ser pauta no futebol espanhol, agora devido a uma possível transferência para a Arábia Saudita. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, afirmou que entenderia uma eventual saída do atleta. Por outro lado, o presidente da LaLiga declarou que torce pela permanência do brasileiro.

Aliás, embora deseje que Vini Jr. continue na Espanha, Javier Tebas destacou que, caso o jogador deixe o campeonato, outros atletas suprirão essa ausência.

“Acho que Vinicius vai ficar porque o Real Madrid é um grande clube, e as pessoas querem jogar nele. Espero que ele, que é um dos nossos grandes jogadores, continue na competição. Assim como gostaria que Pedri, Lamine Yamal e Mbappé também permanecessem na LaLiga… Às vezes nos esquecemos desses nomes. Bellingham foi o melhor jogador da temporada passada. Há também Griezmann e Julián Álvarez no Atlético de Madrid. Há muitos jogadores, e, se ele sair, outros virão”, declarou Tebas.

Tebas também ressaltou a força da liga nacional ao lembrar a conquista da Eurocopa de 2024 pela Espanha em decisão contra a Inglaterra.

“Vencemos a Eurocopa com 22 jogadores atuando em nossa liga. Conquistamos os Jogos Olímpicos com uma grande maioria dos atletas, não sei se 22 ou 23, que jogam em nossa competição. O importante é que nossa liga continue vitoriosa, com boas temporadas e sendo altamente competitiva”, concluiu.

Em campo, Vini Jr. será desfalque do Real Madrid nesta quarta-feira (29) pela Champions League em duelo contra o Stade Brestois.

