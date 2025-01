Steaua x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (30), Steaua e Manchester United se enfrentam, às 17h (de Brasília), na The National Arena, em Bucareste, pela 8ª rodada da primeira fase da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Nesta última rodada da fase de liga, ambas as equipes lutam por uma vaga direta nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

LEIA MAIS: Portal vaza novos uniformes do Real Madrid para a próxima temporada

A primeira fase da Liga Europa conta com 36 clubes. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o Steaua

Steaua (Estrela) Bucareste, um dos maiores clubes da Romênia e campeão da Champions em 1986, quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para confirmar a vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa. A equipe começa esta última rodada da fase de liga na 8ª posição, com 14 pontos e precisa da vitória para confirmar a classificação.

No entanto, um empate, em conjunto com outros resultados, também pode confirmar a vaga para o Steaua.

Para enfrentar o United, o técnico Ilias Charalambous tem duas baixas confirmadas. Trata-se dos meias Darius Olaru e Mihai Lixandru, lesionados. Além disso, o camisa 10 Octavian Popescu, em recuperação de lesão, é a principal dúvida, tendo ficado de fora dos jogos mais recentes do time.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United tem a Liga Europa como ‘fuga’ da crise que o clube enfrenta e trata a competição como a grande oportunidade de salvar a temporada. Isto porque, em meio ao péssimo desempenho na Premier League, os Red Devils estão invictos na Liga Europa, com quatro vitórias e três empates. Assim, o time inglês começa esta rodada derradeira da primeira fase na 4ª posição, com 15 pontos, com a vaga encaminhada nas oitavas de final.

Um empate fora de casa garante praticamente a classificação direta do United, mas o time pode avançar mesmo em caso de derrota em Bucareste.

O técnico Rúben Amorim segue com alguns problemas na equipe. Isto porque Mason Mount e Evans, lesionados, estão fora da equipe. Ao mesmo tempo, Luke Shaw retornou aos treinos, mas não deve ser utilizado nesta quinta-feira. Por fim, o volante uruguaio Manuel Ugarte é tratado como dúvida.

Steaua x Manchester United

8ª rodada da primeira fase da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 30/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: The National Arena, em Bucareste, na Romênia.

Steaua: Stefan Tamovanu; Valentin Cretu, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana e Risto Radunovic; Adrian Sut, Baba Alhassan, Marius Stefanescu e Florin Tanase; David Miculescu e Daniel Birligea. Técnico: Ilias Charalambous.

Manchester United: André Onana; De Ligt, Maguire e Lisandro Martínez; Mazraoui, Kobie Mainoo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Alejandro Garnacho, Amad Diallo e Rasmus Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Harm Osmers (ALE).

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.