Abel Ferreira presenteou Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, com seu vinho

A passagem de Jürgen Klopp no Brasil lhe rendeu um presente do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras: um vinho da edição especial do treinador português.

O ex-técnico do Liverpool é o novo chefe global da Red Bull. Dessa forma, ele veio ao Brasil para conhecer um dos clubes da empresa, o Bragantino. Assim, ele acompanhou uma partida do sub-17 do Massa Bruta a tarde, e depois foi ao confronto entre Bragantino e Palmeiras pelo Campeonato Paulista.

Assim, o treinador do Verdão aproveitou a oportunidade de presentar Klopp, com um vinho da sua edição especial. Dessa forma, o alemão ganhou uma das 100 unidades exclusivas criadas pelo treinador do Verdão, que as entrega a pessoas que conheceu no futebol.

Klopp teve uma passagem de sucesso no Liverpool, onde ficou por nove anos e fez história (conquistou Champions League e Premier League, entre outros títulos). Ele deixou o comando do clube inglês no fim da temporada 2023/24, ou seja, no meio do ano passado. Antes do ano acabar, portanto, aceitou o convite para gerenciar os clubes da Red Bull pelo mundo.

Klopp no Brasil

A ideia da visita de Klopp no país é conhecer um dos clubes da sua empresa. No entanto, ele não vai introduzir novas formas de trabalho de imediato. Assim, fará apenas uma observação no time, que está sob o comando de Fernando Seabra, e no departamento de futebol, entre outros. Klopp também deseja, portanto, se familiarizar com a cultura do futebol no Brasil.

Além do Bragantino, a empresa possui outros clubes pelo mundo. O Red Bull Salzburg, da Áustria, e ao RB Leipzig, da Alemanha, Klopp já está mais familiarizado. Por fim, completam o grupo o New York Red Bulls, dos EUA, e o RB Omiya Ardija, do Japão.

