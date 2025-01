Vini Jr comemora Danilo no Flamengo: ‘Agora sou Mengão’

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, se manifestou com o anúncio de Danilo no Flamengo. O melhor do mundo respostou um vídeo de 2019, em que o lateral-direito, quando atuava pelo Manchester City, dizia ser flamenguista.

“E agora eu sou Mengão!!!!!”, Vini Jr, no Instagram, em publicação sobre chegada de Danilo ao Flamengo.

Com a suspensão de Vini Jr do duelo decisivo do Real Madrid contra o Brest, pela fase de liga da Champions, o jogador manifestou sua empolgação com a chegada de Danilo ao Flamengo. O jogador de 33 anos está de volta ao futebol brasileiro e assinou contrato até dezembro de 2026. Ele é o segundo reforço do clube na temporada.

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça. Nesta quarta ele realizou exames médicos e assinou contrato com o Flamengo no Ninho do Urubu. Ele vai usar a camisa 13 do Flamengo e será apresentado oficialmente na noite desta quinta, no Maracanã, antes da partida contra o Sampaio Corrêa.

