Maccabi Tel Aviv x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nesta 8ª rodada da primeira fase da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (30), Maccabi Tel Aviv e Porto se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stadion FK Partizan, na Sérvia, em duelo decisivo pela última rodada da fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

A primeira fase da Liga Europa conta com 36 clubes. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o Maccabi Tel Aviv

O Maccabi Tel Aviv está praticamente eliminado da Liga Europa. Com apenas seis pontos em sete rodadas, a equipe começa esta 8ª rodada na 29ª posição. Ao mesmo tempo, a diferença para o Besiktas, primeiro na zona de classificação para os playoffs do mata-mata, é de seis pontos, além de estar em grande desvantagem no saldo de gols.

A boa notícia, contudo, é que o técnico Žarko Lazetić não terá desfalques de última hora para o jogo desta quinta-feira.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto não conseguiu emplacar boas atuações desde a saída do técnico Sergio Conceição e teve mais uma troca no comando. Assim, nesta semana, o clube anunciou a chegada do técnico argentino Martin Anselmi, ex-Independente Del Valle, para assumir o cargo deixado por Vitor Bruno, que era auxiliar de Sergio Conceição, hoje no Milan.

Dessa maneira, o treinador argentino tem um objetivo claro: vencer o Maccabi Tel Aviv para buscar uma vaga nos playoffs do mata-mata da Liga Europa. No momento, o time português está com oito pontos, na 25ª posição, e aparece como a primeira equipe fora da zona de classificação.

Para o duelo desta quinta-feira, o Porto segue com problemas no elenco. Isto porque o zagueiro Marcano e o meio-campista Grujic, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Samu e Nehuen Pérez, suspensos, também desfalcam o time.

Maccabi Tel Aviv x Porto

8ª rodada da primeira fase da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 30/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Stadion FK Partizan, na Sérvia.

Maccabi Tel Aviv: Sluga; Asante, Sotjic, Nachmias, Revivo; Sissolho, Overeem, Peretz; Patati, Davida, Turgeman. Técnico: Žarko Lazetić.

Porto: Diogo Costa; João Mario, Pedro, Djalo, Moura; Gonzalez, Mora, Varela; Borges, Galeno, Gul. Técnico: Martin Anselmi.

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Erwan Finjean (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

