Benfica vence a Juventus na Itália e se classifica aos playoffs da Liga dos Campeões

O Benfica garantiu classificação aos playoffs da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (29), a equipe portuguesa foi até a Itália e venceu a Juventus por 2 a 0, gols do artilheiro Pavlidis e de Kocku. Os italianos também garantiram um lugar no mata-mata, apesar do revés no Allianz Stadium.

O resultado deixa o Benfica na 16ª colocação, com 13 pontos conquistados. Já a equipe da Terra da Bota terminou a fase de liga com 12, na 20ª posição. Assim, os portugueses enfrentam o Monaco nos playoffs, com a volta no Estádio da Luz. Já a Juventus vai fazer o clássico com o Milan, com o primeiro jogo em Turim.

Foi a primeira partida da Juventus após a rescisão de contrato de Danilo. O brasileiro, que era capitão da equipe, recebeu homenagem da torcida, que estendeu uma faixa agradecendo aos serviços prestados pelo defensor.

Do lado português, a vitória serviu para amenizar um pouco a crise que rondava o estádio da Luz. Afinal, o treinador Bruno Lage teve um áudio de uma conversa com os torcedores vazado, o que gerou inúmeras críticas. Assim, ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar suas declarações.

Benfica é efetivo no primeiro tempo

O jogo começou elétrico. Com menos de dois minutos, as duas equipes criaram chances para abrir o placar. Primeiro o Benfica, que parou na defesa do time italiano. Depois, o contragolpe da Juventus, que quase morreu no fundo da rede de Trubin. Perin também trabalhou no início da partida evitando o gol dos portugueses.

A Juventus perdeu o zagueiro Kalulu por lesão aos 16 minutos. Assim, o Benfica aproveitou o setor do rival desarrumado para abrir o placar logo em seguida. Aursnes deu bom lançamento para Bah, que não foi egoísta e rolou para Pavlidis só empurrar para o fundo das redes. Após o gol, os Encarnados seguiram mais perigosos e quase ampliaram novamente com o atacante grego.

Muito bem defensivamente, com António Silva e Otamendi ganhando todas pelo alto e com Turbin seguro, o Benfica contava com um perigoso Di María puxando os contragolpes e Pavlidis levando a defesa italiana à loucura. E os homens de frente faziam uma marcação avançada bastante eficaz, atrapalhando a saída de bola da Juventus. Assim, o time lusitano quase ampliou no último lance da etapa inicial, quando Gatti saiu jogando errado, Aursnes roubou a bola e o atacante grego parou em Perin.

Juventus aposta nos cruzamentos e vai mal na segunda etapa

Na etapa final, a Juventus passou a controlar mais a posse de bola, porém faltava eficácia nos passes. A equipe sentia falta de um autêntico camisa 10 para municiar Vlahovic, que pouco tocava na bola. O sérvio tentou em cobrança de falta. No entanto, isolou. Assim, a Velha Senhora insistia nos cruzamentos para a área e, na grande maioria das vezes, a bola parava nas mãos de Trubin. Quando acertou, Douglas Luiz desviou, mas o goleiro fez boa defesa.

O técnico Bruno Lage fez algumas substituições para ganhar mais força no meio de campo e apostar nos contragolpes. Barreiro e Akturkoglu foram a campo e exploraram bem os espaços deixados pela Juventus. Aos 36 minutos, os Encarnados chegaram ao segundo gol em grande troca de passes ofensiva. Pavlidis recebeu a bola e tocou no meio. Akturkoglu fez o corta-luz e a bola sobrou Kokcu, que avançou e finalizou sem chances para Perin. O tento português foi fatal para os italianos, que ficaram entregues na partida e não tiveram forças para reagir.

