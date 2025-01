De virada, Arsenal bate o Girona e garante terceira colocação na fase de liga

O Arsenal terminou com moral a fase de liga da Champions League. Na tarde desta quarta-feira (29), os Gunners venceram o Girona, de virada, pelo placar de 2 a 1, fora de casa. Danjuma abriu o marcador para os espanhóis, mas Jorginho e Nwaneri decretaram a vitória para o clube londrino.

Com o resultado, o Arsenal terminou a primeira fase da Champions na terceira colocação, com 19 pontos, e só volta a jogar pelo torneio em março. Já o Girona se despede da sua estreia na competição na 33ª colocação, com três pontos conquistados.

Arsenal sai atrás, mas busca a virada

Jogando com um time misto, o Arsenal viu uma partida equilibrada. Os dois lados tiveram oportunidades e os Gunners chegaram a marcar com Calafiori, mas o italiano estava impedido. Depois disso, o Girona saiu na frente. Juanpe deu belo lançamento para Danjuma, que saiu sozinho nas costas da defesa e aproveitou Neto adiantado para marcar.

Os espanhóis estavam melhor após o gol marcado, mas não aproveitaram para ampliar a vantagem. Nisso, Arnau Martínez derrubou Partey na área. Pênalti, que Jorginho cobrou e empatou. Quatro minutos depois, Nwaneri fez boa jogada pela direita e marcou um golaço para virar. O Arsenal quase marcou o terceiro, quando Trossard acertou a trave.

Girona pressiona, mas não consegue o empate

O Arsenal começou melhor na segunda etapa e quase ampliou em trapalhadas da defesa adversária. Primeiro, quase o Girona marcou contra. Depois, Timber ficou parado no meio do caminho e evitou um gol olímpico dos Gunners.

A partida ficou morna, sem tantas oportunidades. O Girona até chegou a empatar com Stuani, mas o auxiliar marcou o impedimento. Os espanhóis pressionaram na reta final e tiveram uma grande oportunidade com Martínez, que cabeceou na trave. Nos acréscimos, o Arsenal foi para cima e teve um pênalti, após Francés dar um tapa na bola dentro da área. Na cobrança, Sterling parou em grande defesa de Pau López. Porém, o placar não mudou mais e os londrinos ficaram com a vitória.

