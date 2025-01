Barcelona empata com Atalanta, que vai para repescagem da Champions

Em grande segundo tempo, Barcelona e Atalanta empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (29), pela oitava e última rodada da fase da liga da Champions League. No Olímpico Lluís Companys, Yamal e Araújo marcaram para os Culés, enquanto Éderson e Pasalic fizeram para os italianos. O gol do brasileiro, aliás, foi uma pintura ao driblar os adversários. Pelo lado do Barça, Raphinha ainda fez duas assistências na partida.

Com o resultado, o Barcelona permaneceu na segunda posição, com 19 pontos, dois a menos que o líder Liverpool, e confirmou ida às oitavas de final da Champions League. Do outro lado, a Atalanta, por sua vez, ficou na nona posição, com 15 pontos, e agora vai para os playoffs das oitavas da competição. Os playoffs da Champions acontecem em jogos de ida e volta entre 11 e 19 de fevereiro. As oitavas de final serão em março.

Jogo de paciência

Com uma situação mais tranquila, o Barcelona tentou controlar o jogo para permanecer em cima na tabela, enquanto a Atalanta buscou ser mais incisivo nos ataques e, de fato, levou mais perigo. Os culés tiveram a maior posse de bola, porém não tiveram chances claras de balançar as redes. A melhor oportunidade aconteceu em chute na área de Lamine Yamal, porém, sem grande perigo. No fim, Raphinha também em finalização sem esforço para o goleiro adversário. Do outro lado, os italianos, como de praxe, fortificaram a marcação, entretanto, também não tinham tanto poder de criação. Contudo, aproveitaram um vacilo da zaga do Barça. Éderson deu ótimo passe para De Ketelaere, mas foi desarmado por Eric García. A bola sobrou para Zappacosta que marcou. No VAR, no entanto, o árbitro anulou o gol pela bola ter resvalado no atacante da Atalanta.

Yamal agita o Barça, e Éderson faz pintura

A segunda etapa já foi totalmente diferente e bem mais dinâmica entre as equipes. O Barcelona entrou com mais senso de urgência para confirmar de vez a classificação. Logo no primeiro minuto, Lewandowski lançou Raphinha nas costas da defesa, e o brasileiro cruzou para Yamal. O jovem espanhol dominou a bola e empurrou para o fundo da rede. O garoto teve uma oportunidade pouco depois, mas desperdiçou. Entretanto, a Atalanta não se acovardou e respondeu com categoria. Éderson recebeu na entrada da área, costurou a marcação de Gavi e Yamal e finalizou no cantinho de Sczcesny com categoria para empatar o jogo.

Tudo igual

A intensidade dos times se manteve ao longo de jogo. Em escanteio cobrado por Raphinha na segunda trave, Araújo cabeceou livre e marcou para deixar o Barcelona na frente novamente. Porém, a bravíssima Atalanta foi buscar o empate mais uma vez. O técnico Gian Piero Gasperini proporcionou mudanças para tentar a virada. Em um dos ataques, De Roon cruzou na área, nas costas de Araújo, e Pasalic deixou o placar igual. Depois disso, Cuadrado fez grande jogada pela direita, e Zaniolo perdeu grande oportunidade de virar o jogo.

No fim, Ferrán Torres aproveitou a sobra após escanteioa. O atacante finalizou no cantinho de Carnesecchi, que voou para fazer a defesa. Jogadores do Barcelona, aliás, pediram pênalti no lance. No entanto, o árbitro não marcou, e o jogo encerrou a partida.

