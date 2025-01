PSG goleia Stuttgart, na Alemanha, e segue na Champions. Dembélé arrasa

Com uma atuação no primeiro tempo que lembrou os melhores momentos do time na Era Neymar e Mbappé, o PSG arrasou o Stuttgart nesta quarta-feira, 29/1, pela última rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Precisando do empate para se garantir na repescagem da competição (9º aos 24º lugares), o time meteu 4 a 1 em plena Arena do Stuttgart. Dembelé foi o cara: fez três gols. Barcola marcou o outro. Fuehrich descontou para os alemães.

Assim, o PSG conseguiu pular na tabela, encerrando em 15º. Com isso, enfrentará Monaco ou Brest na repescagem, um mata-mata no qual os parisienses jogarão a volta em casa. O rival será conhecido no sorteio desta sexta-feira, na sede da Uefa. Caso vença, avançará às oitavas de final se juntando aos outros sete classificados na repescagem e os oito primeiros colocados da fase de pontos corridos e que conquistaram vaga automática às oitavas.

PSG arrasador

O PSG fez um primeiro tempo de almanaque. Barcola e Dembélé desmoronaram a defesa do Stuttgart, que demorou para acordar e, quando o fez, já estava perdendo por 1 a 0. Aos cinco minutos, após escanteio pela direita e um passe de letra de Doué para a segunda trave, Barcola apareceu livre e cabeceou para o gol. O Stuttgart foi à frente em busca do empate, com Fuehrich, mas teve um grande chute defendido por Donnarumma. No contra-ataque dessa jogada, Barcola tocou para Dembélé, que fez o segundo gol do PSG. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou que o gol foi legal.

Aos 29, o terceiro não saiu por detalhe Em contra-ataque, aos 30, Barcola cruzou e Doué completou para o gol. A bola não entoru toda,pois o goleiro Bredlow cortou. Mas, aos 24 não teve jeito. Dembélé recebeu na área pela direita e chutou cruzado. A torcida do Stuttgart estava incrédula e calada. PSG 3 a 0, com 75% de posse e 7 a 4 nas finalizações.

E tome Dembélé

No segundo tempo, o Sturtgart até voltou melhor e rondou a área francesa. Mas gol quem fez foi o PSG. Aos nove, num lance que parecia de treino, Dembélé tocou de calcanahar para Hakimi que rolou para Dembélé chutar e fazer seu terceiro gol no jogo, o quarto do PSG. Massacre. Com 4 a 0 de frente,o PSG arrefeceu. Isso deu a chance para o Stuttgart descontar com Fuehrich.

