PSV vence, quebra invencibilidade do Liverpool e vai aos playoffs da Champions

Na 8ª e última rodada da fase de liga da Champions, o PSV conquistou um feito que ninguém havia conseguido: vencer o Liverpool. Nesta quarta-feira (29), o time holandês aproveitou a vantagem de jogar em casa e bateu os Reds por 3 a 2, de virada, e garantiu a classificação para os playoffs do mata-mata. Por outro lado, o Liverpool, apesar da derrota no Philips Stadion, em Eindhoven, está com a vaga confirmada nas oitavas de final. Johan Bakayoko, Ismael Saibari e Ricardo Pepi marcaram os gols da vitória na Holanda, enquanto Cody Gakpo, de pênalti, e Elliott descontaram para os visitantes.

Dessa maneira, o PSV encerrou a fase de liga da Champions na 14ª posição, com 14 pontos. Ao todo, foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas em oito rodadas. Já o Liverpool viu sua campanha de 100% de aproveitamento chegar ao fim, mas contou com o tropeço do Barcelona e manteve a liderança isolada da competição com 21 pontos, conquistados em sete vitórias antes da derrota nesta quinta-feira.

A fase de liga da Champions contou com 36 times. Os oito primeiros avançaram direto para as oitavas de final. Já os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição vão disputar os playoffs, com jogos de ida e volta.

Outro destaque da partida desta quarta-feira foi o retorno do técnico Arne Slot à Holanda pela primeira vez desde que deixou o comando do Feyenoord, rival do PSV. O treinador, no entanto, poupou nove titulares do Liverpool e o time não conseguiu evitar a derrota fora de casa. Dessa maneira, Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Luis Díaz e Salah foram preservados e não estiveram em campo.

PSV x Liverpool

O primeiro tempo em Eindhoven foi eletrizante, com chances para os dois lados e uma sequência de gols que manteve a partida imprevisível. O PSV começou dominando a posse de bola, mas foi o Liverpool que saiu na frente. Aos 27 minutos, Chiesa sofreu pênalti de Veerman, e Gakpo converteu a cobrança. A resposta do PSV veio rápida. Aos 34, Bakayoko recebeu passe de Saibari, driblou dois marcadores e acertou um belo chute para empatar o jogo. O Liverpool voltou a ficar na frente pouco depois, aos 39. Em bom contra-ataque, Gakpo acionou Chiesa na entrada da área, ele bateu forte, Benítez defendeu, mas Elliott apareceu no rebote para marcar.

Porém, a reta final da primeira etapa foi toda do PSV. Aos 44, Veerman recuperou a bola no ataque e deixou Saibari em ótima posição para empatar mais uma vez. Já nos acréscimos, Saibari serviu Mauro Júnior na área, que chutou cruzado. Pepi desviou no caminho e garantiu a virada antes do intervalo.

A segunda etapa teve um ritmo um pouco menos acelerado. O Liverpool fez alterações na equipe para tentar evitar a derrota. O jogo seguiu equilibrado, mas poucas chances claras de gol foram criadas. Tudo ficou ainda mais complicado para os Reds quando Nallo, que saiu do banco de reservas, recebeu um cartão vermelho e deixou o time inglês com um jogador a menos na reta final da partida. Dessa maneira, o placar de 3 a 2 prevaleceu até o apito final.

