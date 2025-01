Meio-campista ex-Vasco é vítima de assalto na França

O meio-campista brasileiro Andrey Santos, que foi revelado pelo Vasco, teve a sua casa invadida na França, no último sábado (24). Tal situação ocorreu enquanto ele estava em campo pelo Strasbourg em duelo com o Lille. Os assaltantes aproveitaram a residência vazia para entrar e roubar alguns pertences. De acordo com informações do jornal francês “Le Parisien”, o jogador sofreu com um prejuízo de 500 mil euros (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual) depois de perder joias e outros objetos de valor.

O volante ex-Vasco marcou o gol de empate do Strasbourg no confronto com o Lille e depois os donos da casa ainda conseguiram a virada e, posteriormente, a vitória. Contudo, ao chegar em casa, Andrey se deparou com a porta de sua casa arrombada.

Andrey chegou a se manifestar sobre o ocorrido nas redes sociais e solicitou que os criminosos devolvessem tudo que tinham levado. Entretanto, rapidamente excluiu a postagem.

“Sempre respeitei toda a gente em Estrasburgo, mas eles foram covardes enquanto eu jogava hoje! Quem quer que tenha roubado a minha casa tem 24 horas para devolver”, pediu o volante.

Saída do Vasco e ida para a Europa

Inicialmente, o meio-campista deixou o Vasco em 2023 após venda para o Chelsea. Contudo, no mesmo ano, retornou ao clube de São Januário em um empréstimo de seis meses. Posteriormente, Andrey foi novamente emprestado para o Nottingham Forest, da Inglaterra, para ganhar minutagem e se ambientar ao futebol europeu.

Entretanto, não teve espaço e atuou em somente duas partidas. Até que na atual temporada foi cedido ao Strasbourg. Na equipe francesa deslanchou, com oito gols e uma assistência em 19 partidas. Por sinal, ele é um dos principais meio-campistas do Campeonato Francês. Afinal, está na décima colocação entre os artilheiros do torneio, com sete gols.

