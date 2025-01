Sorteio da repescagem da Champions será nesta sexta-feira. Veja os concorrentes

Com o fim da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões, estão definidos os oito classificados diretamente para as oitavas de final. Além deles, 12 eliminados que terminaram do 25º ao 36º lugar. E, também, os 16 que terminaram do 9º ao 24º lugar e terão de jogar uma repescagem. Aliás, esta repescagem terá um sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da UEFA. Afinal, pelo regulamento, um time que termina em 9º lugar enfrentará o 23º ou o 24º colocado. O 10º colocado enfrentará o 23º ou o 24º. Já o time que terminou em 11º lugar enfrentará o 21º ou o 22º. E assim por diante.

Isso significa que é certo que teremos um City x Bayern ou um Real Madrid x City. Assim, um gigante estará fora das oitavas da Champions. Mas também há a possibilidade de Milan x Juventus. Veja abaixo.

Quem joga a repescagem da Champions

Os times que terminaram do nono ao 24º lugares. Mas será um sorteio direcionado. Os times do 9º aos 16º jogarão a volta em casa.

9º Atalanta enfrentará Sporting (23º) ou Brugge (24º)

10º Borussia Dortmund enfrentará Sporting (23º) ou Brugge (24º)

11º Real Madrid enfrentará Celtic (21º) ou Manchester City (22º)

12º Bayern enfrentará enfrentará Celtic (21º) ou Manchester City (22º)

13º Milan enfrentará Feyenood (19º) ou Juventus (20º)

14º PSV enfrentará Feyenood (19º) ou Juventus (20º)

15º PSG enfrentará Monaco (17º) ou Brest (18º)

16º Benfica enfrentará Monaco (17º) ou Brest (18º)

Os 8 classificados diretamente para as oitavas

Estes times esperarão os rivais que saíram da repescagem e jogarão o duelo de volta do mata-mata em casa. Os Top 8 são:

1º Liverpool

2ºBarcelona

3º Arsenal

4º Inter de Milão

5º Atlético de Madrid

6º Leverkusen

7º Lille

8º Aston Villa

Importante: Liverpool, com a melhor campanha geral, e Barcelona, com a segunda melhor campanha, apenas se enfrentariam numa eventual final.

Os 12 eliminados

Estes times estão fora, até mesmo da repescagem. Assim, Champions apenas na próxima temporada, caso se classifiquem. São eles:

Dínamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar, Bologna, Estrela Vermelha, Sturm Graz ou Sparta Praga

