Equador x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Na sequência do Sul-Americano sub-20, o Brasil volta a campo nesta quinta- feira (30), às 20h30 (Brasília), para medir forças com o Equador pela quarta rodada do torneio. O confronto, então, acontece no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, e promete fortes emoções na briga por uma vaga na próxima fase pelo Grupo B.

Dessa forma, a seleção brasileira se recuperou do vexame para a Argentina na estreia e bateu a Bolívia na rodada seguinte. No momento, ambas as equipes somam três pontos, um atrás da Colômbia e a quatro da Albiceleste (que tem um jogos a mais).

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (30) terá a transmissão do SporTV (canal fechado) e do Canal da Conmebol (Youtube).

Como chega o Equador sub-20

Os equatorianos também venceram os bolivianos, entretanto sucumbiram diante da Colômbia e perderam por 1 a 0. Vale lembrar que o campeonato terá duas etapas: a de classificação e a final. As dez seleções participantes estão divididas em dois grupos de cinco.

Todos jogarão com os demais integrantes de seu grupo em turno único. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para a próxima fase. Na segunda fase, os seis classificados ficam em um mesmo grupo, jogando todos contra todos, também em turno único. O vencedor deste momento será o campeão. Assim, os quatro primeiros colocados da competição estarão classificados para o Mundial Sub-20.

Como chega o Brasil sub-20

A seleção necessita vencer para entrar no trio que se classifica para a próxima fase do Sul-Americano e justamente por ser um confronto direto na briga por uma vaga. Assim, o zagueiro Iago exaltou o relacionamento existente entre os colegas de posição para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Na Amarelinha, ele tem a concorrência de Arthur Dias, Bordon, Anthony e Jair. Por fim, ele projetou o duelo com Equador e Colômbia na reta final da primeira fase.

“Nosso principal objetivo era conquistar os três pontos. A gente não começou (a competição) do jeito que gostaria, mas conquistamos os três pontos. Vamos focar no Equador e na Colômbia e seguir o nosso trabalho para fazer um bom jogo na quinta-feira.”, disse.

EQUADOR x BRASIL

4ª rodada do Sul-Americano Sub-20 (Grupo B)

Data-Hora: 30/1/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela

BRASIL: Robert; Igor Serrote, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo, Kauan e Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley. Técnico: Ramon Menezes

EQUADOR: Loor; Ordóñez Corozo, Davis Bautista, Elkin Ruiz e Maikel Caicedo; Keny Arroyo, Kendry Páez, Juan Rodríguez e Jeremy Arévalo; Allen Obando e Bruno Quiñonez. Técnico: Miguel Bravo

