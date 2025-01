Cruzeiro tem otimismo após consulta por Leonardo Jardim

Depois de encerrar as conversas com o Renato Gaúcho, o Cruzeiro já tem um favorito para substituir Fernando Diniz. Leonardo Jardim, atual treinador do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, teve seu primeiro contato com o clube e gerou otimismo dentro do Cabuloso.

De acordo com informações apuradas pelo Jogada 10, o Cruzeiro já realizou uma primeira reunião para apresentar o projeto, que agradou Jardim. Agora, a negociação está na parte financeira, mas pode encontrar empecilhos pelo técnico estar empregado.

Leonardo Jardim chegou ao Al-Ain em novembro do ano passado e tem contrato até o Super Mundial de Clubes. Para a liberação, além do acerto financeiro com o treinador, o Cruzeiro teria que pagar uma multa ao clube do Oriente Médio.

O treinador de 50 anos nasceu na Venezuela, mas se naturalizou português. No Mônaco, realizou seu grande trabalho da carreira, com a conquista do Campeonato Francês, na temporada 2016/17, com a presença de Kylian Mbappé. Além das seis temporadas no clube francês, Jardim acumula passagens por Braga, Olympiakos, Sporting, Al-Hilal, Al-Ahly e Al-Rayyan.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.