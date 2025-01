Cruzeiro será comandado por auxiliar fixo na partida contra o Itabiro

Enquanto não acerta com a contratação de um novo treinador, o Cruzeiro definiu quem estará na beira do gramado na partida contra o Itabiro, nesta quinta-feira (30). Wesley Carvalho, auxiliar fixo da comissão técnica do clube, estará no comando do time na partida realizada no Independência.

Wesley chegou ao Cruzeiro no ano passado para ser auxiliar de Fernando Seabra. Em 2023 teve a maior oportunidade de sua carreira, quando dirigiu o Athletico durante a maior parte do Brasileirão. O profissional, que fará sua estreia no comando celeste, possui uma boa relação com Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Furacão e no Palmeiras.

“Está sendo uma vivência espetacular. São atletas que eu já vinha convivendo desde agosto, quando cheguei aqui. Estar comandando uma equipe do tamanho que é o Cruzeiro, o maior de Minas, para mim está sendo espetacular e nós vamos aproveitar, eu particularmente, ao máximo”, afirmou o técnico.

A tendência é que o treinador interino não faça alterações para o duelo contra o Itabiro. O time deve entrar em campo com a mesma formação utilizada por Fernando Diniz no empate contra o Betim. O único desfalque é Juan Dinenno, que segue no departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.