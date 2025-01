Vlahovic é especulado no Barcelona após perder espaço na Juventus

Dusan Vlahovic, atacante de 25 anos que perdeu espaço na Juventus desde a chegada do técnico Thiago Motta, é especulado no Barcelona. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, o sérvio, que chegou à Juve em 2022 após uma temporada impressionante na Fiorentina por 75 milhões de euros, pode ter o Barça e o PSG como opções para a próxima temporada.

LEIA MAIS: Sorteio da repescagem da Champions será nesta sexta-feira. Veja os concorrentes

A mesma fonte aponta que esses dois clubes seriam os destinos prováveis para Vlahovic, embora cada um apresente desafios. Além de seu alto salário, a ida ao PSG geraria dúvidas, já que o técnico Luis Enrique prefere um estilo de jogo sem um centroavante fixo, o que dificultaria a adaptação do sérvio. Isso é visto como uma das razões pelas quais o atacante Kolo Muani não deu certo em Paris e também para a queda de desempenho de Vlahovic na Juventus.

Por outro lado, no Barcelona, a ideia seria encontrar um “sucessor” para Robert Lewandowski, de 36 anos, que tem contrato até 2026, assim como Vlahovic. A ‘Gazzetta dello Sport’ destacou que Deco, diretor esportivo do Barça, gostaria de substituir Lewandowski por Vlahovic. Porém, a dificuldade seria antecipar essa troca para junho de 2025, devido à situação financeira do clube.

Além disso, a imprensa italiana adianta que a Juventus aceitaria uma proposta de 20 milhões de euros para vender Vlahovic.

Arsenal também monitora situação de Vlahovic

Na Inglaterra, o Arsenal também demonstrou interesse em Vlahovic, embora o técnico Mikel Arteta também prefira atacantes que atuem em várias posições ofensivas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.