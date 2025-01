Corinthians vence Ponte Preta em jogo marcado por atraso e poças no gramado

Após jogo atrasar em 40 minutos do horário inicial devido à forte chuva, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O gol da noite desta quarta-feira (29) foi de Talles Magno, que marcou o terceiro dele na temporada. Assim, a equipe alvinegra volta a vencer no estadual depois da derrota no Clássico Majestoso para o São Paulo, no último domingo (26).

Com o resultado, o Corinthians chega a 12 pontos e fica na segunda colocação do Grupo A, que tem também o líder Mirassol, Botafogo-SP e Inter de Limeira. Enquanto isso, a Ponte Preta permanece com seis pontos na terceira posição do Grupo D, ficando atrás de São Bernardo-SP e Palmeiras e à frente do Velo Clube.

O Timão volta a campo no próximo sábado (1), quando recebe o Noroeste na Neo Química Arena às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No domingo (2), às 16h, a Macaca visita o Água Santa.

Gramado não ajuda, mas equipes desperdiçam chances claras

Com poças em todo o gramado, a Ponte Preta entendeu melhor o estilo de jogo necessário e começou melhor. O início ficou com muito contato e faltoso devido à bola prender na água. Aos 15 minutos, o tempo fechou, mas desta vez dentro das quatro linhas, após discussão entre Artur e Martínez. Logo em seguida, começaram as chances de gol. Yuri Alberto ficou cara a cara com goleiro Diogo Silva, porém não aproveitou. Aos 20, Artur pisou na área, finalizou e Felix Torres tirou quase em cima da linha. Posteriormente, Martínez dominou no peito, bateu de fora da área e Diogo Silva fez bela defesa. Aos 31, Yuri Alberto teve nova chance com mais uma boa defesa de Diogo Silva, após pegar de voleio no escanteio. Na reta final da etapa, Romero cruzou e Talles Magno cabeceou rente à trave da Ponte. As chances apareceram mais para o Corinthians, mas o zero não saiu do placar.

Talles Magno decide no segundo tempo

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou melhor do intervalo e chegou duas vezes com perigo no gol do Corinthians nos primeiros minutos. Aos 9 minutos, Yuri Alberto finalizou, a bola parou no Romero, que perdeu uma grande chance cara a cara com Diogo Silva. Aos 17, Talles Magno escorou de cabeça e Charles chutou na trave, quase abrindo o placar para o Timão. Em seguida, enfim o Alvinegro conseguiu marcar. Romero deu bom passe ao Talles Magno, que driblou a poça, o defensor e finalizou com força no canto. Após o gol do Corinthians, a Ponte Preta cresceu no jogo e ficou com um a mais em campo. Aos 35, Martínez fez uma falta por trás e recebeu o segundo cartão amarelo. Com superioridade, a Macaca pressionou pelo empate, inclusive com bola na trave, porém não conseguiu balançar a rede.

PONTE PRETA 0X1 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – quinta rodada

Data e horário: 29/1/2026, às 20h15 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Gols: Talles Magno, 23’/2ºT (0-1)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco (Maguinho, 30’/2ºT), Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Léo Oliveira e Emerson; Élvis, Jean Dias (Victor Andrade, 30’/2ºT), Serginho (Everton Brito, 21’/1ºT) e Danrlei. Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Hugo Souza; Leo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo (Palacios, 30’/2ºT); Raniele e Martínez; Talles Magno (Alex Santana, 30’/2ºT), Coronado (Charles, intervalo), Angel Romero (Ryan, 41’/2ºT) e Yuri Alberto (Héctor Hernández, 41’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Artur (PON); Martínez, Emiliano Díaz, Alex Santana, Charles (COR)

Cartão vermelho: Martínez (COR)

