Botafogo vence o Fluminense em estreia de elenco titular

1,2,3,4,5,6, 7 e contando. Freguesia intacta! No Clássico Vovô, o vencedor é certo. Nesta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada desta edição da Taça Guanabara, não foi diferente. Botafogo 2 x 1 Fluminense, sétima vitória do Mais Tradicional nos últimos sete encontros entre os dois últimos donos da América.

Esta foi a primeira vez que o Botafogo usou os titulares em 2025. Da espinha dorsal de 2024, apenas o zagueiro Bastos não foi a campo. Com o triunfo neste “debute”, o Glorioso sobe para a quarta colocação e se mete no G4. Já o Tricolor, que já havia “estreado” mais cedo, fica em oitavo lugar, com seis.

Botafogo tem as melhores chances

Com quase toda a tropa de titulares pela primeira vez em 2025, o Botafogo sentiu um pouco o desentrosamento do início tardio de temporada. No entanto, conseguiu mais volume de jogo e posse de bola para ter a melhor oportunidade dos 45 minutos iniciais. Savarino entrou na cara de Fábio, mas não conseguiu superar oi goleiro tricolor na finalização. Jesus e Martins também deram trabalho a um Tricolor que chegou pouco ao ataque.

Pênalti para lá e para cá

O Botafogo já havia merecido sair na frente. Com boas transições, sempre achava espaço. Assim, Lobato perdeu na frente de Fábio, mas Jesus estava presente para encerrar um jejum de nove jogos sem gols. O Fluminense não se abateu, criou uma chance clara com Serna, que chutou por cima. Em seguida, Telles, do Glorioso, cometeu pênalti bobo em Riquelme e deu a chance do Tricolor igualar. Cano, na marca da cal, não desperdiçou. No entanto, resolveu retribuir a gentileza do lateral-esquerdo e derrubou Yarlen na área. Savarino, na cobrança, colocou para dentro.

BOTAFOGO 2×1 FLUMINENSE

6ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 29/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Jesus, 11’/1ºT (1-0); Cano, 23’/2ºT (1-1); Savarino, 36’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John; Ponte (Vitinho, 31/2ºT), Halter, Barboza e Telles (Cuibano, 31/2ºT); Gregore, Freitas e Savarino; Lobato (Yarlen, 31’/2ºT), Martins e Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

FLUMINENSE: Fábio, Xavier, Thiago Silva (Ignácio, 26’/2ºT), Thiago Santos e Fuentes; Hércules, Martinelli (Lelê, 39’/2ºT) e Arias; Serna (Riquelme, 16’/2ºT), Canobbio (Keno, 16’/2ºT) e Cano (Isaque, 39’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Philip Georg Bennett

Cartão Amarelo: Gregore, Barboza, Telles, Ponte (BOT); Serna, Fuentes e Ignácio (FLU)

Cartão Vermelho:

