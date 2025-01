Savarino revela conversa com Jesus antes do segundo gol do Botafogo

Autor de um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, o meia-atacante Savarino afirmou que “convenceu” Jesus a deixá-lo cobrar o pênalti que decretou o sétimo triunfo consecutivo sobre o Tricolor. Na verdade, ele lembrou ao centroavante da Seleção Brasileira sobre a hierarquia no plantel do Mais Tradicional. Mas tudo sem polêmica.

“Sempre conversamos nos jogos e treinos. Na verdade, quem bate é o Telles. Estou ali como segundo, ele (Jesus) me deixou bater. Quero agradecer pela confiança que teve, é importante para o time”, enfatizou o astro venezuelano.

Com Savarino, o Botafogo “estreou” em 2025. Afinal, até a quinta rodada do Estadual, o Glorioso vinha com um time C. Apesar de muitas perdas, pouca reposição e o cargo de treinador vago, o meia-atacante entende que o Alvinegro deu conta do recado, no Clássico Vovô, no Colosso do Subúrbio.

“É que o mais importante do time é a responsabilidade que tem. São oito dias treinando, mas com muita responsabilidade para esse jogo e para Supercopa. Graças a Deus deu certo, o time fez um bom esforço pra ganhar o jogo”, completou.

