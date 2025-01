Cuca valoriza empate do Atlético, mas alerta: ‘Agora é ganhar todos os jogos’

O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o América, na noite desta quarta-feira (29), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo começou o jogo perdendo, após contra-ataque e conclusão de Fabinho, e buscou o empate com Bernard, no fim do segundo tempo.

Assim, o técnico Cuca valorizou o empate e observou o crescimento técnico e tático do elenco que comanda.

“Fizemos uma boa partida, organizados, tentando buscar alternativas para criar oportunidades, marcando forte. Jogo bem jogado. Se a gente saísse à frente, certamente sairíamos com a vitória. O América foi muito eficaz e fez o gol, belo gol. Tivemos que, na insistência, buscar o empate, a vitória. A defesa do América foi muito bem; o América é uma equipe rápida. O América é muito bem treinado. No segundo tempo, fomos bem demais também. Colocamos outros jogadores no ataque e, na insistência, conseguimos empatar. O goleiro foi bem. Fica o gostinho de ‘quero mais'”, salientou.

O Atlético ainda não venceu em 2025. Até agora, no Campeonato Mineiro, são quatro empates, embora os primeiros jogos do torneio estadual tenham sido disputados pelo elenco sub-20, enquanto o Galo estava na FC Series, nos Estados Unidos. Assim, Cuca alerta que é preciso vencer os jogos restantes para buscar a classificação.

“Estamos pressionados. Sábado, já jogamos em Nova Lima, no Castor Cifuentes. Depois, tem o Athletic, na quinta. Aí, tem o clássico, e acaba com Itabirito. A matemática é: precisamos ganhar todos para não depender de ninguém. Não perdemos, mas não ganhamos. O pessoal da base tocou as três partidas. É o que temos e vamos em busca dos resultados”, concluiu.

O Galo, afinal, está na lanterna do Grupo A, com quatro pontos somados.

