Jhon Durán tem acerto verbal para reforçar o Al-Nassr

A negociação que se desenvolveu nos últimos dias com o Al-Nassr tendo interesse em Jhon Durán entrou na reta final. Isso porque, no aspecto verbal, o clube saudita e o Aston Villa já tem um acerto para o avante colombiano rumar ao Oriente Médio. A informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

De acordo com Fabrizio, a documentação está sendo preparada e os exames médicos estão agendados para estar quinta-feira (30). Logo após, com os resultados em mãos, Durán viaja para a Arábia Saudita e conclui os trâmites burocráticos com a assinatura contratual.

Para viabilizar o acordo, o clube da Arábia Saudita vai investir 77 milhões de euros (R$ 470 milhões) entre taxa fixa e objetivos contratuais. Logo, ele se torna a aquisiçao mais cara da história do Al-Nassr, superando os 60 milhões de euros gastos para tirar o luso-brasileiro Otávio, do Porto, em 2023. Na época, o montante equivalia a R$ 321,5 milhões.

Existia a possibilidade da transação não acontecer diante das conversas em paralelo dos árabes com o Bayer Leverkusen por outra opção ofensiva, o nigeriano Victor Boniface. Contudo, a opção acaba sendo pelo atleta que milita na Premier League e ostenta a artilharia do Villa em 2024/2025. A saber, são 12 gols e cinco assistências em 29 partidas na temporada.

Trajetória

Com formação no Envigado (mesmo clube que revelou James Rodríguez), Jhon Durán defendeu por apenas uma temporada o Chicago Fire, na MLS, em 2022, antes de chegar diretamente ao Aston Villa.

Em virtude de uma crescente notória ao longo de apenas três temporadas, ele assumiu o protagonismo da equipe hoje treinada por Unai Emery e já vive a melhor temporada, em números, da carreira. Não por acaso, já constroi uma história também na seleção da Colômbia com 12 partidas e cinco tentos anotados.

