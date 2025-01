Danilo será apresentado à torcida no Maracanã antes do jogo do Flamengo

Reforço do Flamengo, Danilo foi anunciado pelo clube, conheceu a estrutura do CT Ninho do Urubu e os novos companheiros de equipe. Agora, nesta quinta-feira (30), o defensor de 33 anos terá a apresentação oficial. O atleta, assim, concederá entrevista coletiva na sala de imprensa no Maracanã, às 20h15 (de Brasília), e depois partirá para o gramado, onde terá o primeiro contato com a torcida rubro-negra.

Após a apresentação, Danilo seguirá no Maracanã para acompanhar o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Rubro-negro desde pequeno, o jogador terá uma nova experiência na arquibancada assistindo a equipe do coração, já que desta vez é um reforço do clube.

Em sua primeira vez ao CT Ninho do Urubu, Danilo se emocionou e arrepiou com os quadros espalhados pelo local. O zagueiro/lateral relembrou de momentos da infância ao lado da família comemorando gols e títulos do Flamengo, em Bicas, Minas Gerais.

Por fim, Danilo pode estrear pelo Flamengo no domingo (2) pela Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, em Belém. Para isso, o seu nome precisa estar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até sexta-feira. A diretoria rubro-negra trabalha para concretizar e ter o defensor à disposição na decisão.

