Aniversário de astro do Manchester United vira alvo de investigação em Oxfordshire

Uma confusão marcada por sangue levou a festa de 50 anos de Nicky Butt, ex-Manchester United, ao centro de uma investigação policial. Agentes de Oxfordshire têm interrogado testemunhas e buscado mais informações sobre o caso através de imagens das câmeras de segurança do Soho Farmhouse um local frequentado por celebridades. A família Beckham estava no evento e prestou depoimento.

Informações do ‘The Sun’ indicam que a confusão teve início por volta das 19h e 20h (local), após cerca de 30 pessoas deixarem a sala de jantar privada. O grupo teria se deslocado à área de bar do local para dar continuidade ao dia de bebedeira.

Um homem, então, deixou o bar para fazer necessidades no muro do pátio – ainda na área externa. O segurança se aproximou para repreendê-lo e, segundo informações, o agressor entrou em fúria devido à embriaguez e respondeu com uma forte cabeçada no nariz do funcionário.

“Havia sangue por todo lugar. As pessoas ficaram muito chocadas com tudo”, contou uma fonte.

Chegada da polícia

Convidados acionaram os agentes cerca de duas horas depois, às 21h15, quando tomaram conhecimento da extensão dos ferimentos do guarda. Suspeita-se que o segurança tenha quebrado o nariz e se machucado ainda mais durante a confusão.

“O guarda chegou para conversar com o sujeito, que estava bêbado, e levou uma cabeçada muito forte no rosto. O segurança entrou totalmente destruído”, disse outra fonte. A vítima está afastada das atividades até concluir a recuperação.

Os agentes ouviram a vítima, que foi encaminhada ao hospital, e passaram a recolher depoimentos de testemunhas. A Justiça também solicitou imagens das câmeras de segurança para elucidar o ocorrido e como tudo se desenrolou.

Convidados do astro do Manchester United

David e Victoria Beckham estavam no local, que conta com diárias de 800 euros (mais de R$ 4 mil). O casal, porém, deixou o Soho Farmhouse logo após a confusão. Eles possuem uma propriedade de 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) bem próxima a área.

“Havia alguns rostos conhecidos lá, incluindo alguns da turma de 1992 e suas esposas e namoradas, incluindo Victoria Beckham. Eles estavam lá para um almoço de comemoração dos 50 anos de Butt, e as bebidas fluíram”, completou a fonte.

Paul Scholes, companheiro de Butt em 92, e Gary Neville também estavam na festa e deixaram o local abatidos. O aniversariante optou por encerrar o evento e foi embora antes da saída de todos os convidados.

