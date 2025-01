Veja quanto os times que disputaram a fase de liga da Champions ganharam

A UEFA divulgou os valores que cada um dos 36 times que participaram da fase de pontos corridos da Champions League recebeu após o fim das oito rodadas dessa fase. Dessa forma, quem ficou com a maior fatia foi o primeiro colocado, o Liverpool, com 99,07 milhões de euros. Ou seja, R$ 610.633,20. Por outro lado, quem recebeu menos dinheiro foi o penúltimo colocado, o Slovan Bratislava. Afinal, ficou com 21,872 milhões de euros. Ou seja, R$ 134.811,57.

Assim, todos os 36 times da fase de pontos corridos receberam um valor fixo de 18,62 milhões de euros. Além disso, ganharam um valor adicional por cada ponto conquistado (vitória valendo 2,1 milhões de euros). Mas há vários bônus. Somando tudo, o time que mais ganhou foi o Liverpool, com 99,07 milhões de euros. Foram 18,62 milhões pela participação, 42,17 milhões por coeficiente e variáveis de mercado. O restante, 38,28 milhões, pela performance (vitórias, empates e bônus por posição na tabela).

Mas vale lembrar que os oito times que vencerem a repescagem (9º ao 24º lugares – o sorteio dos jogos será nesta sexta-feira, dia 31) somarão mais 10 milhões de euros (R$ 61.636,60). E quem avançar às quartas ganhará mais 12,5 milhões de euros, ou R$ 77,046 milhões. Enfim, a UEFA distribui em premiação nesta Champions o total de 2 bilhões de euros (ou R$ 12,33 bilhões) em premiação.

Quanto cada time ganhou em Euros na Champions (Reais entre parêntesis)

Liverpool – 99,07 milhões de euros (R$ 610.633,20)

Inter de Milão – 90,67 milhões de euros (R$ 558.859,05)

Arsenal – 89,499 milhões de euros (R$ 551.641,41)

Barcelona – 89,409 milhões de euros (R$ 551.086,68)

Leverkusen – 87,106 milhões de euros (R$ 536.891,77)

Atlético de Madrid – 84,919 milhões de euros (R$ 523.411,84)

Bayern – 81,431 milhões de euros (R$ 501.431,00)

PSG – 80,917 milhões de euros (R$ 498.744,88)

Lille – 78,717 milhões de euros (R$ 485.184,82)

Borussia Dortmund – 78,663 milhões de euros (R$ 484.667,08)

Real Madrid -78,330 milhões de euros (R$ 482.799,49)

Manchester City – 75,870 milhões de euros (R$ 467.636,88)

Aston Villa – 71,186 milhões de euros (R$ 438.766,30)

Atalanta – 67,082 milhões de euros (R$ 413.470,64)

Juventus – 66,424 milhões de euros (R$ 409.414,95)

Premiação abaixo dos R$ 400 milhões

Milan – 61,372 milhões de euros (R$ 378.276,14)

Benfica – 60,435 milhões de euros (R$ 372.500,79)

Monaco – 59,769 milhões de euros (R$ 368.395,79)

RB Leipzig – 58,786 milhões de euros (R$ 362.398,55)

PSV Eindhoven – 54,281 milhões de euros (R$ 334.569,63)

Feyenoord – 53,814 milhões de euros (R$ 331.691,20)

Brest – 51,828 milhões de euros (R$ 319.450,17)

Brugge – 49,868 milhões de euros (R$ 307.369,40)

Sporting – 48.984 milhões de euros (R$ 301.920,72)

Celtic – 43.328 milhões de euros (R$ 267.059,06)

Salzburg – 42.545 milhões de euros (R$ 262.232,91)

Shakhtar – 41.305 milhões de euros (R$ 254.589,98)

Dinamo Zagreb – 39.710 milhões de euros (R$ 244.758,94)

Bologna – 34.919 milhões de euros (R$ 215,228,84)

Estrela Vermelha – 32.024 milhões de euros (R$ 215.876,03)

Premiação abaixo de R$ 200 milhões

Young Boys – 30.199 milhões de euros (R$ 186.136,37)

Girona – 29.927 milhões de euros (R$ 184.459,85)

Sparta – 28,512 milhões de euros (R$ 175.738,27)

Sturm Graz – 28.029 milhões de euros (R$ 172.761,23)

Slovan – 21.872 milhões de euros (R$ 134.811,57)

Mas vale coar que a Uefa não distribuiu premiações apenas aos 36 classificados.Afinal, todosostimes que jogaram as fases pré-liga ganharam uma bonificação.

