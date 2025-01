Danilo se emociona ao ouvir mensagem do pai: ‘Pegaram pesado’

Novo reforço, Danilo foi anunciado pelo Flamengo nesta quarta-feira (29). O pai do jogador de 33 anos mandou uma mensagem por áudio contente pela ida do filho para o Rubro-Negro, clube de coração de toda família. Ao ouvir o recado, o defensor se emocionou, lembrou da infância e comentou sobre realizar o sonho de vestir o Manto Sagrado.

“Aí vocês pegaram pesado, né? Não era dia de chorar. Pegaram pesado porque lembra muito a minha infância, quando eu queria jogar mesmo, todo sacrifício que eu quis fazer e fiz de coração aberto para chegar até aqui. Por mais que eu tenha realizado um milhão de sonhos, cumprido um milhão de objetivos, jogado nos maiores clubes do futebol europeu, a Seleção Brasileira é um grande orgulho pra mim… Mas faltava esse último passo importante, que era vestir a camisa do Flamengo.

E agora, eu pensei: ‘ou eu vou agora ou é nunca’. Então, eu não podia voltar para casa depois sem cumprir esse objetivo. Vamos juntos agora, muito coisa bonita, muito trabalho pela frente e Flamengo é vitória, raça e dedicação. Vou tentar ser um representante de todo torcedor rubro-negro em campo com a minha entrega, com a minha luta e com vitória. Isso que o Flamengo tem que ser”, disse Danilo.

Danilo será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (30) no Maracanã. Por volta das 20h15 (de Brasília), o novo reforço vai conceder uma coletiva de imprensa e, logo depois, irá para o gramado do estádio para ter o primeiro contato com a torcida do Flamengo.

O zagueiro/lateral vive a expectativa de estrear no domingo (2) pela Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, em Belém. Para isso, o seu nome precisa estar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até sexta-feira. A diretoria rubro-negra trabalha para concretizar e ter o defensor à disposição do técnico Filipe Luís na decisão.

