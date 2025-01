James Rodríguez é agredido por técnico adversário no México

Em seu terceiro jogo pelo León, do México, o meio-campista James Rodríguez se viu envolvido em uma atitude polêmica. Mesmo que, no fim das contas, ele não tenha feito nada para provocar isso.

Isso porque o jogador colombiano foi agredido pelo técnico do Chivas, o espanhol Óscar García, no confronto entre as equipes pela quarta rodada do Apertura da Liga MX.

Tudo começou em um lateral para os donos da casa onde, com pressa de fazer a cobrança, o uruguaio Nicolás Fonseca empurra García. O técnico, aliás, se desequilibrou e quase cai dentro do banco de reservas, algo que irritou os jogadores da equipe visitante. A partir daí, começa uma confusão onde, depois de se recompôr, Óscar García vai direto em James (que não estava envolvido no primeiro embate) e dá um chute na altura da perna do meio-campista.

Apesar de, inicialmente, ser difícil detectar este tipo de agressão, o ato ocorreu no momento em que o árbitro Óscar Mejía já estava próximo do local. Desse modo, o dono do apito sequer exitou e deu cartão vermelho direto para o treinador do Chivas.

O saldo para a representação de Guadalajara, aliás, foi bastante negativo na partida. Além de perder seu treinador, a equipe sofreu um revés por 2 a 1 onde o atacante Jhonder Cádiz marcou os dois tentos da Fiera. O primeiro deles, aliás, com bonita assistência de James em cobrança de falta com precisão, na cabeça do avante venezuelano.

