Arábia Saudita tenta contratação de Galeno, do Porto

O brasileiro Wanderson Galeno, jogador do Porto, está sendo cotado como possível reforço do Al-Ahli, da Arábia Saudita. A informação vem de jornalistas sauditas, como Walid Saeed, que acompanha de perto o time de Jeddah. Ao mesmo tempo, o jogador, que chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, também é monitorado Napoli, da Itália.

Além disso, em junho de 2024, Galeno esteve perto de se transferir para outro clube da Arábia Saudita, o Al-Ittihad. Havia um acordo para uma venda de 50 milhões de euros (R$ 310 milhões), mas o negócio acabou sendo barrado pelo CEO do clube saudita. Em vez disso, o Al-Ittihad optou por contratar Steven Bergwijn, do Ajax, por menos da metade do valor.

Galeno tem contrato com o Porto até 2028, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões). Nesta temporada, soma 12 gols e três assistências em 30 partidas pelo clube. No último jogo, contra o Santa Clara, pelo Campeonato Português, o atacante ficou marcado negativamente após perder dois pênaltis.

Contudo, de acordo com informações do jornal português ‘A BOLA’, não há negociações em andamento para a saída de Galeno, e ele deve continuar no Porto após a janela de transferências de janeiro.

