Barcelona renova com Pedri até 2030

O Barcelona renovou, nesta quinta-feira (30), o contrato do meia Pedri, de 22 anos, cria das categorias de base do clube, até junho de 2030. Em grande fase no time catalão, o jogador teve seu vínculo renovado para ‘blindá-lo’ de possíveis interesses de outros gigantes do futebol europeu.

O Barça não revelou o valor da multa rescisória. No entanto, na última renovação, em 2021, a rescisão de contrato estava estipulada em 1 bilhão de euros (R$ 6.2 bilhões).

“É a coisa mais incrível que me aconteceu. Fazia tempo que não me sentia assim. Estou aproveitando o futebol, que é o que mais amo fazer. Preciso corresponder em campo e conquistar títulos, porque esse é o objetivo do Barcelona”, disse o jogador.

Deal pic.twitter.com/P4qO47weiG — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2025

Aos 22 anos, Pedri já conquistou Copa do Rei (2020/2021), La Liga (2023/2024) e Supercopa da Espanha (2022/2023 e 2024/2025). Ao todo, foram 175 partidas, 25 gols e 17 assistências.

“Temos um time jovem e promissor, que será ainda melhor nos próximos anos. Os torcedores do Barça podem esperar coisas incríveis. Mas, estou feliz por estar onde sempre quis. Agora é continuar aproveitando o futebol e esse momento no Barça. Sempre disse que esse era meu sonho desde pequeno, e poder prolongá-lo é algo maravilhoso”, comentou Pedri.

