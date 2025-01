Porto vence Maccabi Tel-Aviv e sobrevive na Liga Europa

Maccabi Tel-Aviv e Porto jogaram nesta quinta-feira, 30/1, pela última rodada da fase de pontos corridos da Liga Europa. O jogo foi no Partizan Stadium, na Sérvia, pois Israel, país do mandante Maccabi, não joga em seu país devido ao conflito entre israelenses e o Hamas. Aliás, o duelo teve forte policiamento e medidas de segurança, recebendo público ínfimo, menos de 500 pessoas, cerca de 300 torcedores portugueses e alguns parentes de jogadores israelenses. Em campo, péssimo futebol no primeiro tempo. Mas, na etapa final o Porto teve uma performance melhor e venceu por 1 a 0, gol de Nico González, o que garantiu a sobrevivência do time na competição.

O Maccabi já entrou em campo eliminado e parou nos 6 pontos, em 29º lugar. Já o Porto, que promoveu a estreia do técnico argentino Martin Anselmi, terminou em 18º e irá para a repescagem (times entre 9º e 24º lugares). Assim, jogará um mata-mata contra Roma ou Viktoria Plzen (15º e 16º colocados). O sorteio que definirá os rivais ocorrerá nesta sexta-feira.

Primeiro tempo horrível

O primeiro tempo foi péssimo. O gramado do estádio do Partizan não estava bom e o futebol apresentado pelas equipes, tecnicamente, foi sofrível. O Porto teve maior posse (57%), mas ambos os times foram ineficazes nas finalizações. Nenhuma delas foi na direção do gol nos 45 minutos iniciais. Com o Porto sem inspiração alguma e Namaso como peça figurativa no ataque, o único lance de perigo foi do Maccabi. Um chutão da defesa encontrou Turgeman livre entre os zagueiros, mas o atacante isolou. Este, aliás, foi o único chute dos israelenses no primeiro tempo.

Porto marca e vai aos playoffs

O Porto voltou melhor para o segundo tempo. Namaso perdeu uma grande chance ao receber de João Mário na área, mas seu toquinho passou raspando a trave direita do goleiro Sluga. Contudo, aos 12, saiu o gol portista. João Mário fez excelente cruzamento da direita e Nico se antecipou ao marcador, tocando de cabeça e fazendo 1 a 0. A vantagem fez o Porto se resguardar um pouco mais, dando chance ao Maccabi de partir para o ataque buscando o empate e criando algumas oportunidades perigosas. O grande susto foi quando aos 43 minutos Peretez aproveitou uma sobra e fez o gol para os israelenses, mas anulado por impedimento.

Braga vence, mas morre na praia

O Braga, outro represetnante português na competição, fez o seu papel: em casa, venceu a Lazio (1ª colocada geral, com vaga nas oitavas garantida antecipadamente) por 1 a 0, gol de Ricardo Horta. Mas morreu na praia. Afinal, ficou em 25º lugar, com 10 pontos, mas foi eliminado por um gol. Terminou empatado em pontos com o Fenerbahçe, mas com umgol a menos. Se vencesse por 2 a 0, estaria classificado. E também lamentando a vitória do Porto, pois, se os portistas empatassem cairiam para 25º e os bracarenses ficariam na posição 24, a última para a repescagem.

Nas oitavas

Enfim, oito times garantiram classificação às oitavas sem precisar jogar a repescagem. São eles: Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht, Lyon, Olympiacos e Rangers.

