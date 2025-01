Após dez jogos, Sampaoli é demitido do Rennes

Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Rennes. O próprio clube francês anunciou o desligamento do treinador argentino nesta quinta-feira (30). A passagem durou dez jogos, com apenas três vitórias e sete derrotas, números que resultaram em apenas 30% de aproveitamento dos pontos disputados.

Com contrato até o fim desta temporada, o franco-senegalês Habib Beye assume a equipe, que ocupa a 16ª posição da Ligue 1 e briga contra o rebaixamento. Ele veio do Red Star, pequeno clube de Paris que subiu recentemente para a Segunda Divisão da França.

A imprensa daquele país destaca que Sampaoli bateu de frente com a diretoria, algo que potencializou sua saída. O argentino queria a contratação de Fabrício Bruno, Gerson e Pulgar, do Flamengo, demanda que não foi atendida e piorou o cenário para a permanência do rosarino.

Diplomático, o Rennes, por sua vez, informou que o treinador e clube encerraram o vínculo “de comum acordo”.

Livre no mercado, Sampaoli tem passagens por três clubes brasileiros: Santos, Atlético Mineiro e Flamengo. O técnico conseguiu apenas um título: o Campeonato Mineiro de 2020.

