Danilo fala sobre a realização do sonho de infância de jogar pelo Flamengo

O Flamengo apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (30), o lateral-direito Danilo, que atuava no futebol europeu há mais de 11 temporadas. Ele assinou contrato com o clube carioca até o final de 2026, tornando-se o segundo reforço para a atual temporada. O atleta não escondeu em nenhum momento a emoção em defender as cores do time carioca.

Aliás, Danilo, que esteve presente na Copa do Mundo do Catar em 2022, pode jogar tanto como lateral-direito quanto como zagueiro, posição que ocupou nas últimas temporadas pela Juventus. Assim, ele falou sobre o motivo de escolher o Flamengo.

“Quando mencionam que o Flamengo competia pela minha contratação com grandes clubes, quero dizer que o Flamengo atual não deixa nada a desejar. O clube compete em termos de grandeza, história e tudo aquilo relevante no futebol mundial. Agradeço por todos os esforços e pelas palavras ditas a meu respeito. Também expresso minha gratidão à minha família, que está aqui presente, e a todos que torceram para que esse momento se realizasse”, destaca o jogador.

“A realização desse sonho de criança vai além do projeto, da estrutura e de tudo o que o Flamengo pode representar na minha carreira, incluindo a luta por títulos importantes. Certamente, o coração falou mais alto, trazendo à tona a emoção. Depois de seis meses complicados em Turim, eu precisava desse carinho. Apenas nesses dois ou três dias no Flamengo, mesmo sem ainda ter contato direto com a torcida ou vestir a camisa para jogar, já percebo que valeu a pena a escolha. Estou muito feliz, grato e espero que possamos fazer um grande trabalho neste ano”, concluiu o atleta

Danilo terá calendário cheio no Flamengo

Todavia, no Flamengo, Danilo disputará o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, cuja final contra o Botafogo está marcada para o dia 2 de fevereiro. Além disso, estará nas competições da Copa do Brasil, título que o time defenderá em 2025, no Super Mundial de Clubes, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

