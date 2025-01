Flamengo, com mistão e volta de astros, vence o Sampaio Corrêa

O Flamengo, com um time misto, venceu o Sampaio Corrêa na noite desta 5ª feira, 30/1, pela sexta rodada do Cariocão. Filipe Luís optou em poupar os astros e dar ritmo de jogo a jogadores que chegaram agora (Juninho) ou voltando de lesão (Cebolinha, Arrascaeta e Luiz Araújo) e se deu bem. Pressionando muito e criando chances que fizeram do goleiro Max um destaque, chegou ao triunfo por 2 a 0 graças a gols de Wallace Yan e Alcaraz, ambos depois dos 30 da etapa final. Mas destaque para Luiz Araújo, que entrou aos 15 do segundo tempo e deu o passe para os dois gols.

O resultado fez o Flamengo encerrar a rodada no G4 (zona de classificação à semifinal), com 10 pontos. Contudo, o Sampaio parou nos seis pontos, em 10º lugar. Assim, está com risco de rebaixamento.

Pressão e nada de gol

Com sua tradicional marcação alta, pressionando a saída de bola do adversário, o Flamengo sufocou o Sampaio. O time visitante até conseguiu alguns ataques pela esquerda com Max, mas precisou se manter muito fechado para evitar maior perigo. Ainda assim, Varela e Matheus Gonçalves, pela direita, criaram muitas jogadas antes dos 25 minutos, mas sem finalizar. Exceto por uma boa jogada pela direita, quando Alcaraz chutou para defesa parcial de Zé Carlos, e Juninho, com pouco ângulo, perdeu a chance na sobra, chutando na rede pelo lado de fora.

Na volta do tempo técnico, a pressão aumentou e os chutes a gol começaram a aparecer. Alcaraz e João Victor, este numa cabeçada, quase marcaram. Porém, depois dos 30 minutos, o Fla freou um pouco o ritmo e o placar não saiu do zero.

Wallace Yan garante do Flamengo no G4

A entrada de Arrascaeta na vaga de Cebolinha qualificou mais o passe do Flamengo. O novo camisa 10 começou a servir os companheiros, notadamente Juninho, que passou a se destacar em jogadas em velocidade. No lance em que serviu a bola para Matheus Gonçalves, que fez um gol anulado (afinal, a bola saiu pela lateral na construção da jogada). Alcaraz, aos 20 minutos, fez grande jogada, cortando a marcação e chutando para defesa de Zé Carlos, que também trabalhou muito bem no chute de fora da área de Allan.

Naquela altura, o Fla não tinha Varela, que saiu com corte na cabeça após choque com Marreta (ambos saíram com suspeita de concussão). E estava com Luiz Araújo em campo. E enfim saiu o gol rubro-negro. Aos 32 minutos, Luiz Araújo cobrou escanteio da direita e Wallace Yan, que havia entrado pouco antes, marcou de cabeça seu terceiro gol no Carioca. E foi Luiz Araújo quem fez a grande jogada pela esquerda, cruzando na cabeça de Alcaraz para fazer 2 a 0. E quase saiu o terceiro, com Daniel Sales (substituto de Vareal), mandando uma na trave.

FLAMENGO 2×0 SAMPAIO CORRÊA

6ª rodada da Taça Guanabara – fase inicial do Carioca

Data: 30/1/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 20.455

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Daniel Sales, 25’/2ºT), João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Alcaraz (Guilherme, 43’/2ºT); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo, 15’/2ºT), Juninho (Wallace Yan, 25’/2ºT) e Cebolinha (Arrascaeta, Intervalo) Técnico: Filipe Luís.

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta (Daniel Vançan, 28’/2ºT), Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo, Gabriel Agu e Rafael Pernão (Luan Gama, 19’/2ºT); Max, Elias (Iacovelli, Intervalo) e Octávio (Rodrigo Dantas, 19’/2ºT). Técnico: Alfredo Sampaio.

Gols: Wallace Yan, 30’/2ºT (1-0); Alcaraz, 42’/2ºT (2-0)

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Cleiton, Alcaraz (FLA); Lucas Carvalho, Alan, Rodrigo Dantas (SAM)





