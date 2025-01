Filipe Luís enaltece vitória do Flamengo, elogia Cebolinha e projeta final com o Botafogo

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (30), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Foi o primeiro jogo da equipe no Maracanã na atual temporada. Aproveitando a oportunidade, Wallace Yan e Alcaraz marcaram os gols da vitória por 2 a 0, ambos de cabeça. Resultado que coloca o Rubro-Negro em quarto lugar, portanto, com 10 pontos.

Aliás, ao final da partida, na entrevista coletiva, o técnico Filipe Luis comentou sobre o novo compromisso do Flamengo, que será a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O comandante Rubro-Negro enalteceu o adversário do próximo domingo (2).

“É um time campeão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. É um treinador (Carlos Leiria) que eu também conheço, joguei contra ele no sub-20. É um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se tornou um time muito poderoso. Vamos enfrentar o adversário hoje nesta final com o mais alto nível do Brasil. Então, vamos colocar à prova esse título e que vença o melhor. Que seja um grande jogo, queremos esse título, eles também, e que vença o melhor”, disse Filipe Luis.

Comandante do Flamengo elogia Cebolinha

Por fim, uma grande novidade no Flamengo foi o retorno de Cebolinha, que passou por cirurgia após romper o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no dia 11 de agosto de 2024. Foram mais de cinco meses ausente dos gramados, e o jogador também não esteve na pré-temporada nos Estados Unidos.

“O Cebolinha realmente me surpreendeu. Cinco meses de uma lesão no tendão de Aquiles, que é uma ruptura, considerada pelos médicos a pior lesão para o jogador de futebol, e o cara voltar em cinco meses desse jeito. Eu perguntei para ele se queria jogar os primeiros 45 minutos ou os últimos 45 do jogo. Ele pediu para começar o jogo e sair no intervalo. Fez um excelente jogo, gostei muito. Estamos na pré-temporada para isso, para que eles possam competir entre si, e quem cresce é a equipe”, concluiu.

