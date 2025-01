Jurídico de Neymar faz pedido e trava anúncio oficial

O presidente do Santos já anunciou, assim como o próprio Neymar. Contudo, os advogados que representam o jogador frearam o anúncio oficial do Peixe.

O jornalista Lucas Musetti Perazolli, especialista na cobertura do Santos, foi o primeiro a informar. A estratégia dos advogados de Neymar é que o anúncio só aconteça após o atleta assinar toda a documentação presencialmente.

Enquanto isso, o Santos vai liberando poucos conteúdos, como o “trono de Pelé”. Ou seja, pequenos “spoilers”.

O contrato será assinado nesta sexta-feira (31), pela manhã. Após isso, o Santos fará o anúncio de maneira oficial nas suas redes sociais, com produção da SantosTV.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo.

O craque brasileiro revelado pelo Santos e fez sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols, tornando-se o maior artilheiro do clube após a era Pelé.

