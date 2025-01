Desfalques e atuações escancaram necessidade de reforços na criação do Fluminense

Depois de lutar contra o rebaixamento até o fim do Brasileirão, o Fluminense apostou em um perfil diferente de reforços para 2025, voltado aos atletas mais jovens, com intensidade e competitividade. No entanto, os três primeiros jogos da equipe principal evidenciaram a necessidade de contratações no setor de criação da equipe carioca.

Ainda mais agora que o técnico Mano Menezes não poderá contar com a dupla Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto. O camisa 10 apresentou uma miocardite leve e ficará, a princípio, de fora dos gramados por cerca de um mês antes de ser reavaliado. O segundo, por sua vez, não consegue ter regularidade e precisará passar por cirurgia no ombro esquerdo.

Com a escassez de opções, o Tricolor rediscute, internamente, a necessidade de buscar contratações para o setor. Ainda não é certo que o clube fará uma contratação, porém mapeia o mercado para encontrar oportunidades de mercado que se adequem ao estilo de Mano, que fez uma avaliação nesse sentido e admitiu dificuldades.

“Continuamos trabalhando o tempo inteiro. Hoje estávamos na concentração olhando os jogadores. É um processo longo, difícil, cuidadoso, porque os jogadores que chegam nessa hora não podem ser discutíveis, tem que ser a nível de titularidade. Não é fácil achar, ainda mais para essas posições (meias) é mais difícil ainda, porque são raros. E quando achamos são extremamente caros”, disse.

“Tem que achar equilíbrio entre tudo isso e fazer o que precisamos fazer. Trabalhamos as férias todas, todos os dias, e acho que vamos continuar dessa forma. Prefiro que seja assim, trabalhar bastante agora para encontrar soluções e depois termos na equipe jogadores que façam a diferença em momentos importantes, como serão os jogos que temos pela frente” , completou.

