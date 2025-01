Real Madrid enfrenta City na repescagem da Champions

O sorteio dos oito jogos da repescagem para as oitavas de final da Champions definiu um superclássico envolvendo os dois últimos campeões da competição: Real Madrid x Manchester City. Assim, as equipes se enfrentarão pelo quarto ano seguido no principal torneio de clubes da Europa. O sorteio rolou na manhã desta sexta-feira (31/1) na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Em 2022 e 2024, o Real Madrid levou a melhor. Em 2023, quem venceu foi o City. Porém, no geral, a vantagem é inglesa. Afinal, City ganhou quatro vezes, contra três do Real, com cinco vitórias no total.

Real em casa na volta

Os jogos ainda terão as datas definidas. O importante é que o duelo de volta será na casa do Real Madrid, que teve melhor campanha do que o rival. Os Merengues terminaram em 11º. Mas o City ficou apenas na 22ª posição entre 36 concorrentes. Vale lembrar que a repescagem é disputada pelos times colocados entre 9º e 24º lugares. A ida, em Manchester, será no dia 11 ou 12 de março. Já a volta, no Bernabéu, ocorrerá no dia 18 ou 19 de março.

Nos demais confrontos, embora houvesse a possibilidade de um confronto entre Juventus e Milan, o sorteio não os colocou frente a frente. Afinal, a Juventus enfrentará o PSV, enquanto o Milan terá o Feyenoord pela frente.

Classificados às oitavas da Champions

Estes times terminaram nas oito primeiras posições na fase de pontos corridos e jpa estão garantidos nas oitavas. Assim, apenas esperam a definição dos classificados da repescagem para conhecerem seus rivais. Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Os jogos da repescagem das oitavas

(jogos de ida)

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan

