Porto rescinde com Wendell, acertado com o São Paulo

O Porto (POR) confirmou a rescisão com o lateral-esquerdo Wendell. Vale lembrar que o ala e o Tricolor assinaram um pré-contrato, para que o vínculo começasse em julho. Dessa forma, com a rescisão, Wendell pode assinar contrato já agora em fevereiro.

Wendell, aliás, já se prepara para embarcar ao Brasil em breve. Dessa forma, ele chega para disputar posição com o argentino Enzo Diáz e com o jovem de 22 anos Patryck. A tendência, pelo menos neste primeiro momento, é que o agora ex-jogador do Porto assuma a titularidade.

Wendell é cearense e tem 31 anos. Ele começou a carreira no Icasa, mas profissionalizou-se pelo Iraty, do Paraná. Depois, passou ainda por Londrina e Paraná, até chegar ao Grêmio em 2013. Aliás, o Tricolor Gaúcho o projetou para o futebol europeu.

O lateral ficou ainda sete anos no Bayer Leverkusen (ALE) antes de se transferir ao Porto, em 2021. Wendell, aliás, conquistou seis títulos pelo clube português. Ele, inclusive, tem sido constantemente convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

