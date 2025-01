BET gera aposta sobre apresentação de Neymar em evento na Vila Belmiro

Torcedores estarão atentos a cada movimento do retorno de Neymar à Vila Belmiro, e apostadores também. Isso porque uma plataforma online criou uma aposta sobre a hipótese do ídolo beijar o escudo do Santos FC durante o evento de apresentação marcado para tarde desta sexta-feira, 31.

A odd, que indica quanto o apostador pode receber, para esta aposta é de R$ 2. Vale frisar que uma odd é inversamente proporcional à probabilidade do evento ocorrer. Ou seja, quanto menor a chance, maior a odd, e vice-versa.

O ídolo santista desembarcou no Brasil por volta das 10h10 desta sexta-feira, 31, e seguirá rumo à Baixada Santista após um encontro em São Paulo. A aeronave que trouxe o astro bateu recorde de pessoas em live na plataforma ‘FlightRadar’, que rastreia voos, e se tornou a mais assistida do mundo. Por volta das 09h36, por exemplo, mais de 27 mil telespectadores monitoravam a chegada do reforço.

Programação de Neymar

A diretoria do Santos promoverá uma festa memorável na Vila Belmiro para apresentar o maior reforço da janela do futebol brasileiro. O evento começa às 16h e contará com mais de dez shows, além da presença do astro ao final do dia.

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.

Outras atrações

Mc GP; Kayblack; Kyan; MC WM; MC Bin; MC Lon; Lito Nuwance + Trio de Ferro; DJ Will (Racionais) e DJ Kalfani.

Os ingressos para o evento estavam à venda por R$ 100, a inteira, e R$ 50 a meia – com menor valor para os sócios. Antes da chegada do astro, o Santos somava cerca de 47 mil associados ativos, mas, de acordo com a última atualização, o número subiu para 65 mil.

Depois das formalidades e o primeiro contato com o torcedor, Neymar vai conceder entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro para imprensa brasileira e internacional. Não existe um horário exato para terminar o evento, mas a tendência é que ocorra durante todo o dia.

