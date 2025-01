Uefa sorteia os confrontos dos playoffs da Liga Europa 24/25; confira jogos

A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (31), os confrontos dos playoffs da Liga Europa 2024/25, em Nyon, na Suíça. Assim, o mata-mata irá decidir quem avança para as oitavas de final ao lado dos oito mais bem colocados da primeira fase, que já estão garantidos. Os oito confrontos acontecem a partir do dia 13 de fevereiro.

Dessa forma, os playoffs seguem o modelo tradicional de mata-mata, com jogos de ida e de volta. Em caso de igualdade, o desempate será na prorrogação e em disputa de pênaltis, se necessário. Os jogos de volta acontecem no dia 20 do mesmo mês.

O regulamento seguirá o mesmo estilo da Champions League. Assim, na primeira fase, a Lazio teve a melhor campanha, com os mesmos 19 pontos do Athletic Bilbao. Na sequência, o Manchester United ficou em terceiro, seguido por Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiacos e Rangers, respectivamente.

Nesse sentido, os clubes que ficaram entre a nona e a 24º colocação disputarão o mata-mata em busca de uma vaga nas oitavas. Por outro lado, quem ficou entre 25º e 36º deu adeus, de forma precoce, à competição. Entre as equipes eliminadas, estão Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Besiktas, Maccabi Tel Aviv, Slavia Praga, Malmö, RFS, Ludogorets, Dínamo de Kiev, Nice e Qarabag.

