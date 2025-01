Independiente busca as contratações de Cuesta e nome do Barcelona

O zagueiro argentino Víctor Cuesta, de trajetória no Brasil por Internacional, Botafogo e Bahia, é alvo do Independiente para a atual janela de transferências.

As informações vindas da imprensa argentina apontam para o clube de Avellaneda se movimentando para repatriar o atleta de 36 anos. Isso porque, antes do defensor viver experiências fora de seu país, ele defendeu o Rojo por 85 jogos entre 2015 e 2017.

O processo de negociação para o Independiente se vê facilitado pelo fato de Cuesta não ter vínculo com nenhum clube no momento. Ou seja, a representação argentina precisa negociar somente bases contratuais diretamente com o staff do atleta, sem a necessidade de pagar uma taxa de transferência.

Reforçar a defesa e o ataque

Além do defensor conhecido do público brasileiro, os argentinos também querem a chegada de nome com vivência no Barcelona. Trata-se do jovem atacante Lucas Román, nome de 20 anos de idade que pertence ao clube catalão. Porém, que disputava a temporada 2024/2025 emprestado ao Cartagena, da segunda divisão espanhola.

Cria da base do Ferro Carril, clube também da Grande Buenos Aires, Román foi negociado com o Barça com apenas 22 partidas e sete gols marcados pelo profissional do Ferro. Porém, circulou em atuações pela base entre sub-19 e equipe B, jamais tendo a chance de atuar entre os profissionais no futebol europeu. Essa chance só veio no empréstimo para o Cartagena, clube onde fez 22 partidas e balançou as redes duas vezes.

Tanto no caso de Lucas Román como de Victor Cuesta, o Independiente corre contra o tempo para viabilizr burocraticamente as contratações. Isso porque a janela de transferências na Argentina se encerra nessa sexta-feira (31), às 20h (de Brasília).

