Busca por passagens para Santos aumentam 200% com retorno de Neymar

Neymar sequer foi apresentado e tampouco tem data de estreia confirmada, mas seu retorno ao Santos já causa impactos assombrosos. Entre eles, no setor de transporte. A busca por passagens rodoviárias para o município paulista, por exemplo, aumentou 200% para o início de fevereiro. A porcentagem é apenas um dos frutos da mobilização do torcedor.

Ainda segundo dados da ‘ClickBus’, site de venda de passagens rodoviárias online, três cidades têm impulsionado ainda mais essa porcentagem. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo apontam o maior índice de busca por passagens, mas o interesse por viagens para Santos aumentou nacionalmente.

Neymar chegou ao Brasil por volta das 10h10 (de Brasília) para assinar contrato com o Santos. O ídolo retorna ao clube que o revelou após 12 anos para um contrato até 30 de junho.

Efeito Neymar

Os frutos do impacto do regresso do ídolo começaram a surgir quando a contratação ainda não passava de rumor, mas se intensificaram de segunda-feira, 27, para cá. Isso porque o Al-Hilal confirmou a rescisão contratual com o atacante nessa data, deixando, portanto, o caminho livre para o retorno à Vila Belmiro.

O Santos, por exemplo, ganhou números significativos em suas redes sociais. Em uma semana, o clube saltou de 3,5 milhões de seguidores para 4,6 milhões no Instagram, enquanto acumulou mais 100 novos inscritos mil no Tik Tok.

A quantidade de associados ativos também chamou atenção. Antes dos assuntos relacionados ao craque, o Alvinegro tinha uma média de 47 mil sócios e agora soma quase 70 mil. O plano mais caro do Sócio Rei, o Black, esgotou suas adesões.

Já nesta sexta-feira, 31, o voo que trouxe o astro bateu recorde de pessoas em live na plataforma ‘FlightRadar’, que rastreia voos, e se tornou o mais visto do mundo. Por volta das 09h36, por exemplo, mais de 27 mil telespectadores monitoravam a chegada do reforço.

As ruas de Santos já estão respirando o astro, e a apresentação acontece só ao final do dia. Um artista local homenageou o ídolo alvinegro nesta manhã, 31, com um grafite do rosto do jogador em frente à Vila Belmiro. O desenho ainda conta com uma coroa em alusão ao posto ocupado pelo reforço no clube. Para quem não sabe, o atacante é o maior artilheiro da história do Peixe desde Pelé.