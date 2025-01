Danilo é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Danilo está liberado para fazer sua estreia pelo Flamengo. Na manhã desta sexta-feira (31), o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e está oficialmente regularizado para entrar em campo pelo Rubro-Negro. Apresentado na última quinta-feira (31), o zagueiro/lateral pode entrar em campo contra o Botafogo, no domingo (2), pela Supercopa, em Belém.

Em coletiva, Danilo admitiu não estar nas melhores condições, porque não entra em campo há mais de um mês. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 14 de dezembro, quando atuou por 86 minutos no empate com o Venezia (ITA). No entanto, ele está otimista para jogar na decisão.

“É claro que não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando regularmente, mas acho que minha experiência e empolgação me ajudam bastante. Então, espero estar à disposição no domingo, porque não vejo a hora de jogar”, disse Danilo.

Além disso, a comissão técnica de Filipe Luís já deu o ‘aval’ para o atleta. O treinador, após vitória sobre o Sampaio Corrêa, confirmou que estará com a delegação na viagem.

“Ele treinou e está bem fisicamente. É um jogador de altíssimo nível e fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo. Ele abriu mão de muita coisa para realizar o sonho dele e terá todo apoio, vamos precisar muito do jogador e do líder que é o Danilo”, afirmou Filipe Luís.

Danilo foi anunciado pelo Flamengo na quarta-feira (29/1). O jogador chegou sem custos ao Rubro-Negro pois a Juventus aceitou liberar o atleta de graça para retornar ao futebol brasileiro. O zagueiro, aliás, assinou por duas temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.