Filho de Cristiano Ronaldo considera jogador do Real Madrid superior ao pai

Cristiano Ronaldo é indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo. E o português tem uma enorme torcida na briga entre CR7 x Messi, com quem dividiu protagonismo durante anos. No entanto, ele contou em entrevista ao canal de TV La Sexta, que não é o melhor jogador do mundo para um dos seus filhos.

A entrevista ainda nem foi ao ar – está marcada para a próxima segunda-feira (3), mas o recorte já viralizou. Segundo Cristiano Ronaldo, seu filho Matteo, de 7 anos, prefere Mbappé do que ele.

“Meu filho Matteo gosta muito do Mbappé. Ele diz: ‘Papai, ele é melhor que você’. Eu digo: ‘Não, o papai é melhor que o Mbappé. Quem tem mais gols? É engraçado”, contou.

Mbappé atualmente defende o Real Madrid, clube em que CR7 fez história. Aliás, o francês já revelou sua admiração pelo português.

Mbappé x Cristiano Ronaldo

Vale ressaltar que o francês é um dos grandes nomes do futebol mundial dessa geração. O jogador tem 26 anos e atualmente defende o Real Madrid. Aliás, vive seu melhor mês desde que chegou ao clube espanhol.

No entanto, CR7 viveu anos em ‘confronto direto’ com Messi para definir quem foi o melhor jogador da temporada. O argentino tem mais troféus da Bola de Ouro, são oito (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023). Já o português soma cinco conquistas (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Ao todo, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, marcou 920 gols em 1.261 partidas. Por outro lado, Mbappé já balançou as redes 353 vezes em 486 jogos. Já nesta temporada, o francês soma 31 partidas e 21 gols. Já CR7 marcou 20 vezes em 23 jogos pelo Al-Nassr.

