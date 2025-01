Com divulgação do Corinthians, Depay e MC Hariel lançam teaser de parceria musical

Mc Hariel e Memphis Depay, do Corinthians, lançaram nesta sexta-feira, 31, o primeiro teaser do EP “Falando com as Favelas”, que será lançado oficialmente em fevereiro. A filmagem do clipe viralizou nas redes sociais após a dupla mobilizar Gana, país de origem do pai do neerlandês, durante a gravação.

O Corinthians colaborou com a divulgação e publicou o teaser, que conta com participação da Fiel, em suas redes sociais. A música completa chega aos principais aplicativos de música no dia 17 de fevereiro, segunda-feira.

“Vem aí! Memphis + MC Hariel + Fiel. O EP “Falando com as Favelas” quer dar voz a quem precisa ser ouvido. A música completa chega dia 17/02, em todos os app de música”, divulgou o Timão.

Memphis Depay e MC Hariel

O clipe trabalha com a “união de duas culturas com um mesmo ideal” e vai dar voz a quem precisa. MC Hariel divulgou o teaser em português e inglês em suas redes sociais, e enquanto o atacante do Corinthians compartilhou no seu perfil.

A gravação do clipe se dividiu entre São Paulo e Gana. Na capital paulista, a Fiel contribuiu com bandeirões pelas ruas da cidade e com imagens nas arquibancadas da Neo Química Arena. A participação da segunda torcida mais popular do país tem influência direta com a música, que inclusive menciona nominalmente o Corinthians.

Depay contribui com sua voz apenas no trecho final da música, ao citar o “poropopó” – canção simbólica do vestiário na arrancada corintiana em 2024. O trecho também é citado por Hariel:

“Conexão Brasil e Gana. Peita do Coringão, sem caô, sem B.O. Maloqueiro, não desisto nunca, nem no poropopó”, canta o MC.

Vale destacar que o atacante corintiano tem outras 14 canções em sua carreira musical – paralela a de jogador. As músicas superam a marca de 50 milhões de reproduções nos principais streamings.