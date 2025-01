Ancelotti analisa interesse do Al Hilal em Rodrygo: ‘Quem está aqui é muito feliz’

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou sobre o interesse do Al-Hilal no atacante Rodrygo, na coletiva que antecede a partida diante do Espanyol, pela La Liga. O comandante merengue, nesse sentido, demonstrou confiança na permanência do brasileiro por muitos anos no clube espanhol.

“Me custa falar do futuro dos jogadores, porque são decisões pessoais. Mas o que vejo é que quem está aqui é muito feliz, e quer ficar o máximo de tempo possível. Querem ganhar títulos. O que cada um pensa individualmente, eu não sei. Já custa falar de mim, imagina dos jogadores”, disse.

“Há muitos que queriam estar no lugar do Rodrygo, como no do Vinicius, porque são muitos os que querem jogar neste clube. Há um montão de jogadores. Alguns, inclusive, que ninguém suspeitaria”, completou.

O atacante tem contrato com o Real Madrid até meados de 2028, com multa de 1 bilhão de euros, ou mais de R$ 6 bilhões. Contudo, nos últimos dias, o Al-Hilal fez contatos para saber as condições e possibilidades para uma negociação em definitivo, algo que, no momento, é tratado como inviável.

“(A Arábia Saudita) Tem a Copa do Mundo de 2034 e o direito de aproveitar o futebol para mostrar uma boa imagem do país. Não vejo nada estranho. Eles têm um projeto muito sério. Está claro que é um projeto que acaba de começar, estão melhorando tentando contratar jogadores importantes”, concluiu.

